Zelfs bezoekers uit Giethoorn en Zeist om gevleugelde ‘Fear of Flying’ te bewonderen

Wie dit weekend besloot de Heemtuin Druten te bezoeken vond daar het beeld Fear of Flying in de theekoepel. Voor het eerst in Nederland te zien buiten het aan de Veerstraat gelegen atelier van de Drutense kunstenares Kieta Nuij. Het stond naast zeventien andere grote en kleine bronzen beelden waaronder het beeld Voila dat ook voor het eerst te zien was. Een kop van brons en hout.

Theekoepel

,,Het is allemaal vooral recent werk”, zegt Nuij. Ze is vaste exposant bij de atelierroute en lid van het twaalfkoppige kunstenaarscollectief KunstBakens dat de route organiseert. Dit weekend waren er 26 kunstenaars in hun atelier te bezoeken, van Moordgat tot Druten en van Dreumel tot Appeltern.

Nuij zou naast de werken in de theekoepel ook beelden in de kruidentuin van de heemtuin exposeren, maar daar zag ze toch vanaf. ,,Het trapje naar de kruidentuin kan glibberig zijn bij nat weer.” En nat was het zaterdag. ,,De kans dat mensen die trap naar beneden nemen, was klein. Bovendien is het een enorme klus om de beelden daar op te stellen. Ze moeten elke avond naar binnen gehaald worden en dan overdag weer naar buiten, waterpas gezet.”

Lof voor dynamiek

In de theekoepel konden ze blijven staan. ,,Die kan op slot.” Bronzen beelden worden nog weleens gestolen. Het is er klein maar fijn, zegt ze. ,,Een hele kleine locatie, echt mini-mini.”

Met een opkomst van naar schatting 150 bezoekers kon Nuij zondagavond alleen maar dik tevreden zijn. ,,Voor een gelegenheid als dit kun je dat hartstikke druk noemen. Er waren zelfs mensen uit Giethoorn en Zeist die speciaal hiervoor naar Druten waren gekomen. Dat is bijzonder.”

De reacties op Fear of Flying maakten de kunstenares gelukkig. ,,De beweging in het beeld wordt geprezen, net als de dynamiek die erin zit. Ja, het werk is goed ontvangen.”

Volledig scherm Enkele van de beelden van kieta Nuij die buiten op de dijk stonden. © David van Haren