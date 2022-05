Zenuwen voor Nederlands in de gymzaal

Niet echt de eersten

Zij waren niet echt de eersten, want de praktijkexamens op het vmbo zijn inmiddels al afgerond, zo laat rector Maartje Krüse weten.



Nederlands was wel het eerste ‘massa-examen’ in de alom bekende gymzaal. De fotograaf was heel even welkom, nog voor het examen echt van start ging. Daarna is echt alle afleiding voor de kandidaten strikt verboden. Dan is het concentreren op teksten en vragen in de moedertaal.