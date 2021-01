Zwerver Henk heeft eindelijk een huis, maar leeft nu in reservetijd: ‘De dood mag gezellig bij mij op bezoek komen’

Drutense zwerver moet van steenfa­brieks­ter­rein

23 maart DRUTEN - Min zes graden was het 's nachts in de caravan van Henk Verkaart. "Koud, erg koud", zegt de zwerver die op een verlaten steenfabriek in Druten bivakkeert. "Ik ben maar over de dijk gaan wandelen. Slapen kon ik toch niet." De 71-jarige Drutenaar werd in april 2010 uit zijn huurhuis gezet. De overlast voor de buren was te groot. De Drutenaar is een verwoed verzamelaar.