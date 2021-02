130 koeien in Vreden geslacht na besmetting

over de grens | update Plofkra­kers roven geld uit Duits automaat; politie zet bij achtervol­ging helikopter in

4 november In het Duitse Borken is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd. Drie daders bliezen in de binnenstad van de plaats net over de grens bij Winterswijk met explosieven een geldautomaat op in een filiaal van Deutsche Bank.