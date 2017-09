19-jarige automobilist uit Coevorden overleden bij ongeluk in Duitse Wilsum

over de grens Catnapping: kat ontvoerd na jacht op vogeltjes, dreigbrief voor bazin

14 september GESCHER - Een inwoonster van het Duitse Gescher, net over de grens bij Winterswijk, deed begin augustus aangifte omdat haar kater was ontvoerd. Ze kreeg daarover ook een dreigbrief. Het vermiste dier is nu terecht. De kater werd vorige week gevonden in het naburige Südlohn, meldt de Duitse politie vandaag.