24-jarige dronken Duitser valt automobilisten en scooterrijder aan na ruzie met vriendin en loopt zwaar hoofdletsel op





OVER DE GRENSSCHÖPPINGEN - Een 24-jarige man is dinsdagavond zwaargewond geraakt op de Hauptstrasse in het Duitse Schöppingen (tussen Winterswijk en Münster) Hij viel een scooterrijder aan die hem een kopstoot gaf. Nadat de man - die veel te veel gedronken had - in de boeien was geslagen, sloeg hij zijn eigen hoofd tegen het asfalt totdat de politie daar een einde aan maakte. De man is met ernstig hoofdletsel op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis opgenomen.