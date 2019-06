Achterhoekse brandweer helpt brand blussen in grote loods vlak over de grens

De brandweer heeft een paar gasflessen uit de brandende loods kunnen halen, zodat voorkomen werd dat deze zouden ontploffen. De hal is van een afvalbedrijf, het afval dat in de loods ligt is er uit gehaald om de brand beter te kunnen blussen.



Er kwam veel rook vrij bij de brand waar mensen in de omgeving last van kunnen hebben gehad. De kans bestaat dat ook inwoners van Dinxperlo last hebben gehad van de rook.



De brandweer heeft het vuur onder controle gekregen en kunnen voorkomen dat de hal volledig afbrandde. De inschatting is dat de brandweer nog tot maandagmiddag druk is met nablussen. De oorzaak van de brand is afval dat is gaan branden, waarna het vuur op de loods is overgeslagen.



De politie doet onderzoek en meldt dat er een totale schade is ontstaan van zo’n 300.000 euro.