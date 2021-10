Achtjarige jongen overlijdt na aanrijding met bus in Gronau

Illegale sigaretten­fa­briek in Kranenburg: celstraf voor 12 mannen, maar de 'grote jongens’ bleven buiten schot

6 mei DÜSSELDORF - De rechtbank in Düsseldorf heeft 12 mannen, uit Polen en de Oekraïne, veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De mannen werkten in een illegale sigarettenfabriek in Kranenburg, de grootste die ooit in Duitsland ontdekt is. De sigaretten van de merken Richmond, Regal, Richman en Mayfair werden onder meer opgeslagen in een loods in Heumen en waren bedoeld voor de Britse markt.