Agent zwaargewond doordat 19-jarige hem met mes in buik steekt

Over de grens Vrachtwagen sleept geparkeerde auto 40 meter mee

27 februari OVER DE GRENS - In het Duitse Stadtlohn, vlak over de grens bij Winterswijk, heeft een vrachtwagen maandag een geparkeerde personenauto meegesleept. De 57-jarige Duitse chauffeur van de vrachtwagen reed door, maar kon later door de politie worden aangehouden.