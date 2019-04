Agenten redden gekapseisde zeilers dankzij waterfietsen op meer in Bocholt

A3 tussen Emmerik en Wesel eerste weekend van april groten­deels dicht

26 maart EMMERIK/ WESEL - In het eerste weekend van april is de Duitse snelweg A3 tussen Emmerik en Wesel voor het grootste deel afgesloten. Op drie verschillende plekken wordt er gewerkt aan de bruggen die over de snelweg lopen. In plaats van de weg op drie verschillende momenten af te sluiten, heeft Straßenbau NRW, het Duitse Rijkswaterstaat, besloten de afsluitingen in één weekend in te plannen.