Als de Holländer niet meer naar de schnitzel kunnen komen, dan komt schnitzel toch naar de Holländer?

OVER DE GRENS Duitse dief doet zich voor als patiënt - in badjas en op badslip­pers - en steelt mobieltje uit ziekenhuis­ka­mer

19 oktober Hij had zijn actie goed voorbereid. Een 45-jarige man is zondagmiddag in het ziekenhuis van Gronau (Duitsland) betrapt bij de diefstal van een mobiele telefoon. De verdachte deed zich voor als patiënt van het ziekenhuis. Hij droeg een badjas en liep op badslippers.