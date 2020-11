Betrapte inbreker verstopt zich in het donker, politieheli zet hem in het licht

De inbreker was over het hek geklommen van een bedrijf in het Duitse Reken-Hülsten, over de grens bij Winterswijk. De inbrekersspullen die hij later bij zich bleek te hebben gaven zijn nachtelijke bedoelingen duidelijk prijs.



De man wist niet dat een getuige hem gezien had terwijl hij een geparkeerde auto bij het bedrijf doorzocht. De getuige belde de politie.



Die kwam maar kon de man op het terrein niet vinden. De inbreker vluchtte en verstopte zich buiten het bedrijfsterrein. Een politiehelikopter die in de buurt was hielp bij de zoektocht en zette de inbreker onverbiddelijk in het licht. Zo konden de politieagenten op de grond hem aanhouden.



De 41-jarige moest mee naar het bureau in Borken. Na verhoor is de man heengezonden in afwachting van een mogelijke rechtszaak.