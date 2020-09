Bijzondere oldtimer gestolen bij inbraak in garage Kranenburg

Nederland­se man duwt Duitse fietsster bijna onder auto in Kleef

15 juli KLEEF - De politie in Duitsland is op zoek naar Nederlandse man die woensdagmiddag in het Duitse Kleef een 30-jarige fietsster van het trottoir de weg op heeft geduwd. De vrouw kwam daarbij bijna onder een auto, die net op tijd kon uitwijken.