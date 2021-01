Boer uit Kleef gaat viraal met filmpjes in grensoverschrijdend dialect: kunt u dit verstaan?

Duitsland sluit horeca, Nederlan­ders doen snel nog laatste biertje: ‘Je moet profiteren nu het nog kan’

1 november KRANENBURG/GRAFWEGEN - Na de sluiting van Nederlandse kroegen en restaurants, bijna drie weken geleden, volgt maandag de Duitse horeca. Voor sommige mensen was dat afgelopen weekend reden om nog snel even de grens over te wippen voor een coronaproof biertje of hapje buiten de deur.