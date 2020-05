Boetes tot 600 euro: bekeuringen voor hardrijden in Duitsland fors omhoog

Dronken Duitser (26) rijdt leenwagen in sloot, vlucht te voet grens over en verstopt zich in liftauto onder dekentje

20 mei DINXPERLO / ISSELBURG - Een 26-jarige man uit het Duitse Isselburg is dinsdagavond aangehouden na een achtervolging door diverse Duitse en Nederlandse politiewagens en een politiehelikopter. Op de Anholtseweg in Dinxperlo vond de politie de beschonken man. Hij probeerde zich te verstoppen onder een dekentje op de achterbank van een auto die hem een lift had gegeven.