Bomvolle treinen in Duitsland door goedkoop ticket: inzet politie, passagiers geweigerd en vertragingen

Ook kwam het tot vertragingen. De politie is versterkt aanwezig om eventueel in te grijpen en treinen te ontruimen. Soms wordt reizigers verzocht uit te stappen.

Van problemen in treinen in het grensgebied met Nederland is vooralsnog niets bekend.

Het ticket, dat een maand geldig is, is ingevoerd ter compensatie van de gestegen brandstofprijzen. Het kan alleen worden gebruikt in regionale treinen - dus niet in hogesnelheidstreinen of intercity’s - en in ander openbaar vervoer, zoals bussen, metro en trams.