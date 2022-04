Boze klant geeft medewerkster van afhaalrestaurant een kopstoot

De man was, aldus de politie, erg aan het klagen in het restaurant. Daarop sprak de werkneemster hem aan. Ze vroeg of hij niet wat stiller kon zijn. Dat viel blijkbaar niet in goede aarde.



De man, van ongeveer 40 jaar oud, stapte achter de toonbank en gaf de vrouw een kopstoot. Vervolgens verliet hij het restaurant en reed hij in een zwarte BMW weg.



Het kenteken van zijn auto is bekend. De politie onderzoekt de zaak.