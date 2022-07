Bundesstraße 70 net over de grens bij Winterswijk volledig afgesloten vanwege zwaar ongeluk

Geschokte vrouw (85) betaalt duizenden euro’s ‘borg’ voor dochter in problemen: ‘Mutti, du musst mir helfen’

'Mutti, du musst mir helfen’, hoort de 85-jarige vrouw ‘haar dochter’ op de achtergrond door de telefoon roepen. De moeder uit Rees is gebeld door een man die zegt dat hij van de politie is. Haar dochter zou een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt in het verkeer.

