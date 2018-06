Concert van Ed Sheeran in Düsseldorf gaat definitief niet door: 'Heel erg balen'

Voor zijn optreden op het parkeerterrein van de jaarbeurs in de Duitse stad zouden 104 bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor het podium.

Hoewel de burgemeester beloofde dat verlies van groen te compenseren, bleven de commissieleden van CDU, Groenen, Linke en Vrije Kiezers tegen. Alleen SPD en FDP stemden woensdag voor.

85.000 fans

Quote Bomen die gekapt moeten worden voor een concert. Bijna een heel bos, dat vind ik ook niet kunnen Anouschka Wesseling Zo zou er volgens de partijen die tegenstemden, geen garantie zijn dat na het concert meer evenementen op het terrein plaats gaan vinden. En dat zou wel heel zonde zijn van de gekapte bomen.



Sheeran zou optreden voor 85.000 liefhebbers, ook uit Nederland. Anouschka Wesseling uit Dinxperlo is één van die liefhebbers. Met zes vriendinnen zou ze over krap een maand naar Düsseldorf gaan. Daar keek de vriendinnengroep al ruim een jaar naar uit.

Balen

,,Het was lastig om aan kaarten te komen’’, vertelt ze. ,,De kaarten voor zijn concert in Amsterdam waren snel uitverkocht, maar via een Duitse site konden we nog wel tickets krijgen voor zijn optreden in Essen.’’

Het concert van de Britse popster zou in eerste instantie in die stad plaatsvinden, maar er werd uitgeweken naar Düsseldorf omdat in Essen anders verschillende vogelbroedplaatsen verstoord zouden worden.

,,We dachten nog dat dat een grapje was, maar dat bleek echt zo te zijn. En nu dit. Bomen die gekapt moeten worden voor een concert. Bijna een heel bos. Dat vind ik ook niet kunnen.’’

Of er een nieuwe datum komt voor het concert, weet Wesseling niet. ,,Ik hoop wel dat er een oplossing komt. Ons geld zullen we vast terugkrijgen. Wel erg balen dit. Het leek mij vooral erg leuk, maar ik heb vriendinnen die écht fan van Ed Sheeran zijn. Dan is dit wel heel zonde.’’

