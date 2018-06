Daders vluchten in Audi A6 naar Nederland na plofkraak in Kleef

over de grens Inbrekers hebben het gemunt op dure bolides in regio Kleef

29 mei KLEEF- In het Duitse Kleef is sprake van een heuse inbraakgolf. De buit van de dieven: auto's met een hoog prijskaartje. In de Duitse plaats, net over de grens bij Nijmegen, zijn nu in vier dagen tijd al vier dure bolides gestolen, meldt dagblad Rheinische Post.