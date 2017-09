Dode baby in afvalzak bij Duits kasteel: Moeder was in paniek

over de grensBULDERN - De dode baby die afgelopen weekeinde werd gevonden in een afvalzak bij een kasteel in Buldern, even over de grens bij Winterswijk, is daar neergelegd door zijn moeder. ,,De vrouw heeft bekend dat ze het daar in paniek heeft neergelegd’’, zegt officier van justitie Martin Botzenhardt.