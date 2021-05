Duits dierenpark reageert op ‘gediscrimineerde’ Nederlanders: ‘Het zijn niet onze regels’

‘Wij hebben de Corona-beschermingsverordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen niet gemaakt. Ons wildpark is een commerciële onderneming. We zijn blij met elke bezoeker en zijn ook afhankelijk van elke bezoeker die ervoor zorgt dat het wildpark met zijn bezoek kan blijven bestaan. Wij moeten ons aan de richtlijnen van de overheid houden, doen wij dit niet dan moeten we het park sluiten. Iedereen moet natuurlijk zelf beslissen of iemand zich wil laten testen of vaccineren (of geen van beide). Nogmaals, wij hebben de Corona-regels niet bedacht, maar we moeten de maatregelen van de overheid wel uitvoeren om te blijven bestaan. De FB-pagina van Anholter Schweiz is niet de juiste plek om meningen over het wel of niet laten vaccineren te uiten', staat te lezen op de pagina van het park.