Duitse experts onderzoeken sporen van mogelijk hongerige wolf bij grens

In Duitsland is eerder al eens een wolf gespot in Haffen-Mehr. In Nederland gebeurde dat recent onder meer bij Bennekom, Veenendaal, Wageningen en in de Betuwe. Mogelijk ging het om dezelfde wolf die kort daarvoor in het Duitse Rees werd gezien. Naast in Kerken werden in Groesbeek midden februari twee schapen aangevallen. Beide dieren kwamen om het leven.



De Rheinische Post stelt dat het waarschijnlijk is dat de wolf die diverse keren in Oost-Nederland en West-Duitsland is gesignaleerd vaker de Rijn oversteekt. Wolvin Naya liep eind 2018 bijvoorbeeld over de brug over de Rijn bij Emmerik. Dat is bekend omdat het dier een zender droeg.