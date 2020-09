Duitse politie baalt: ‘Nederland het postkantoor van de drugs’

OVER DE GRENS Piepjonge dasjes in wildpark Anholter Schweiz zijn kerngezond

2 april ANHOLT - Er zijn drie dassen geboren op 15 februari in Biotopwildpark Anholter Schweiz, valk over de grens bij Gendringen. En de jonge vrouwtjes – want dat zijn het – maken het alle drie goed, blijkt uit een een eerste gezondheidscheck die ze donderdag hebben gehad.