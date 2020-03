Duitse politie: plofkrakers die omkwamen bij A12-crash uit zelfde bende als daders Schüttorf

De bende Nederlandse plofkrakers is al langere tijd actief in Duitsland, vaak in plaatsen op enkele kilometers van de grens. Het heeft ertoe geleid dat er inmiddels een innige samenwerking is tussen de Duitse en Nederlandse politie in onderzoeken naar plofkraken. Dat is ook in Schüttorf het geval.



De Duitse politie is er nu achter dat er vermoedelijk twee daders waren, die een geldbedrag hebben buitgemaakt bij de plofkraak. Over de hoogte van dat bedrag kan de politie niets zeggen. ,,En het is nog maar de vraag of dit geld bruikbaar is en niet te veel beschadigd is door de ontploffing, of de voorzorgsmaatregelen van de bank waardoor de biljetten onbruikbaar worden”, zegt Ellerman.