Duitse politie waarschuwt bedrijven rond Kleef: Trap niet in truc met valse mails

Als voorbeeld noemt de politie een boekhouder, die via een e-mail van zijn chef het verzoek krijgt geld over te maken naar een bepaalde rekening. De mail die hij krijgt, is in werkelijkheid afkomstig van criminelen. De boekhouder heeft dat niet door en boekt het geld zonder het te weten over naar de bankrekening van de daders. Die hebben in Groot-Brittannië diverse fictieve bedrijven om het geld binnen te kunnen halen.