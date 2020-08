Duitse politie zoekt met heli en honden naar meisje (16) dat verdween op blote voeten

KLEEF/ EMMERIK - De Duitse politie is met massale inzet op zoek naar een 16-jarig meisje uit Kleef dat sinds 11.00 uur vermist is. Haar fiets, sokken, schoenen en rugtas zijn wel gevonden, maar het meisje zelf is spoorloos.

De politie vermoedt dat zij zich blootvoets ophoudt in of bij Emmerik, waar haar spullen zijn gevonden, of in de richting van Kleef. In het grensgebied zoekt de politie met onder meer een helikopter, speurhonden, waterpolitie en verschillende agenten op land.

De 16-jarige vertrok woensdagmorgen om 10.00 uur vanuit haar ouderlijk huis in Kleef, vlak over de grens bij onder meer Millingen en ’s-Heerenberg. Zij was onderweg naar school in Kellen, maar kwam daar nooit aan.

Spullen gevonden aan de Rijnkade

Passanten vonden in de loop van de morgen de spullen van het meisje aan de Rijnkade in grensplaats Emmerik, nabij de Wardsstrasse, op ongeveer 10 kilometer van Kleef. De politie is sindsdien op zoek naar de scholiere, maar die zoektocht heeft vooralsnog geen resultaat.

De reden van haar verdwijning is onbekend. Ook is het onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. De politie vraagt mensen naar haar uit te kijken. Het meisje is slank, ongeveer 1,60 meter lang en heeft bruin haar. Ze draagt een blauwe broek en een wit T-shirt.