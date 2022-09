Duitser raakt zwaargewond terwijl hij zonder helm nieuwe motor showt aan vrienden

Dievengil­de in regio Kleef tuk op dure benzine

KLEEF - De benzine mag dan in Duitsland wel stukken goedkoper zijn dan in Nederland: in de regio Kleef is het dievengilde tuk op de naar Duitse begrippen toch dure benzine. Die wordt steeds vaker gestolen. Ook rijden steeds vaker automobilisten weg bij een tankstation zonder te betalen.

