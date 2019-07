Duitsers werken aan Betuweroute, goederentreinen omgeleid en spoorovergangen vaker en sneller dicht

Opening station Elten is uitgesteld tot 1 juli: voorlopig geen ticketauto­maat

20 juni ELTEN - De opening van het nieuwe treinstation in Elten, voorzien op 9 juni, is uitgesteld tot 1 juli. Er zijn problemen met een nieuw ticketautomaat die niet op tijd klaar zal zijn. Per 1 juli kunnen reizigers op het station vooralsnog in- en uitstappen zonder kaartje. In de Abelliotrein kan een ticket worden gekocht.