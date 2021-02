Duitsland vervangt kleine windmolens: net over de grens komen reuzen van 247 meter

Update Opslag voor miljoenen­han­del met illegale sigaretten zat in oude champignon­kwe­ke­rij Heumen

25 augustus KRANENBURG - De Duitse en Nederlandse douane hebben een handel in illegale sigaretten opgerold. Een voormalige champignonkwekerij in de gemeente Heumen diende als opslag. In een hal in het Duitse Kranenburg vond de Duitse douane een sigarettenfabriek.