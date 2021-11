Duitsland ziet Nederland weer als hoogrisicogebied: alleen met coronabewijs de grens over, ook bij tanken of shoppen bij de Aldi

updateDuitsland ziet Nederland vanaf zondag weer als hoogrisicogebied. Dat betekent dat Nederlanders vanaf die dag alleen nog met een coronabewijs (genezen, gevaccineerd of getest) de grens over mogen.

Verder moeten mensen die naar Duitsland gaan zich vooraf aanmelden (einreiseanmeldung.de), maar dat hoeft niét als je even de grens overwipt om in Kranenburg bij de Aldi boodschappen te gaan doen of te tanken. Alleen mensen die langer dan 24 uur in Duitsland blijven moeten dat melden, zo laat de deelstaat Noordrijn-Westfalen (daarin ligt ook de regio Kleef) weten. Wel geldt nog steeds: mondkapje op in de Tankstelle en de winkels..

Quote Belangrijk is dat het kleine grensver­keer mogelijk blijft Stephan Holthoff-Pförtner, minister Noordrijn-Westfalen

Online aanmelden

Stephan Holthoff-Pförtner is minister voor Europese aangelegenheden van Noordrijn-Westfalen. Volgens hem was het onvermijdelijk dat Nederland en België weer als hoogrisicogebied bestempeld worden. ,,De Bondsregering (Berlijn, ThM) moest wel op de sterk gestegen besmettingscijfers in onze buurlanden reageren. Maar belangrijk is dat het kleine grensverkeer mogelijk blijft.”

Wie naar Duitsland reist, moet zijn reis vooraf online aanmelden. Dat geldt niet voor mensen op een korte doorreis of voor mensen die vliegen vanaf een Duitse luchthaven naar een ander land. Wel moet elke Nederlander van 12 jaar en ouder die de grens oversteekt een coronabewijs kunnen laten zien. Dat kan een bewijs van vaccinatie zijn, een herstelbewijs of een recente negatieve test. Wie dat niet kan laten zien moet vijf tot tien dagen in quarantaine.

Vijf coronapatiënten

Overigens stijgen de besmettingscijfers in de regio Kleef ook. Vrijdag werden 178,9 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd (was donderdag nog 165,5). Ter vergelijking: in Gelderland-Zuid (Nijmegen-Arnhem) is dat cijfer 809. In de regio Kleef zijn de afgelopen week drie mensen aan corona (sinds de uitbraak 212 mensen) overleden. Het Robert Koch Institut (Duitse RIVM) noteerde in deze regio 124 nieuwe besmettingen in 24 uur: in Kleef raakten bijvoorbeeld elf mensen besmet en in Kranenburg twee. In totaal zijn er sinds de uitbraak 14.910 mensen besmet geraakt. Daarvan zijn er 13.500 genezen. Op de ic’s in de regio Kleef liggen nu vijf coronapatiënten.

Wie van plan was om de komende weken een kerstmarkt in Duitsland te bezoeken, kan dat vooralsnog gewoon doen zij het dat hier het 2G-regime geldt: alleen toegang als je gevaccineerd of genezen bent. Mensen met enkel een negatief testbewijs zijn niet welkom. Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De meeste kerstmarkten gaan door: die in Oberhausen, Essen en Düsseldorf zijn al begonnen. Ze duren tot eind december. Enkele kleinere kerstmarkten, zoals die in Pfalzdorf bij Kleef (alleen op 27 en 28 november), zijn wel afgeblazen.

Dat 2G-regime geldt overigens voor het hele Freizeitbereich (restaurants, musea et cetera): geen toegang dus voor mensen met alleen een negatieve coronatest.