Duo verstopt pakketje cocaïne onder 'klokkenspel' en krijgt 3,5 jaar cel

Toen de twee mannen met hun wagen eind vorig jaar werden stilgezet, wilden zij niet vertellen waar ze vandaan kwamen. Ze zouden onderweg zijn naar het Duitse Leverkusen om daar een kapotte auto op te halen. Volgens de politie was de bestuurder de gehele tijd erg nerveus. De passagier zei weinig en keek strak voor zich uit.



Bij een doorzoeking van de auto vonden agenten drie gram wiet. Bij het fouilleren van de passagier kwam een rond pakketje tevoorschijn dat hij onder zijn 'klokkenspel' had verstopt, zo stelt de politie. Een korte drugstest toonde aan dat er zeer waarschijnlijk cocaïne in zat.



Het tweetal werd daarom opgepakt en meegenomen naar het bureau van de Duitse politie in Kleef, vlakbij Nijmegen. Tot de veroordeling heeft het in voorarrest gezeten.