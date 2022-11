Dure koffer uit ICE-trein gestolen: Duitse politie vat dief dankzij tracker razendsnel bij de kraag

Dierenacti­vis­ten duiken in water tijdens dolfijnen­show: ‘Dit heeft niets met dierenlief­de te maken’

Vier Nederlandse dierenactivisten hebben dit weekend een dolfijnenshow verstoord door tijdens de show in het water te springen. De actie, die plaatshad in het dolfinarium van de dierentuin in Duisburg, werd door de politie beëindigd. In totaal zijn zes Nederlanders aangehouden.

