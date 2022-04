Einde van een tijdperk: geen mondkapje meer op bij tanken en boodschappen in Duitsland

Naar de Weihnachts­markt in Duitsland? Alleen als je genezen bent van corona, óf gevacci­neerd

ELTEN/ BOCHOLT - Her en der in de Duitse grensregio zijn de komende weken weer Weihnachtsmarkten. Een glaasje glühwein in de ene hand, een hartige, zoute broodstengel in de andere hand. Met één voorwaarde: overal geldt de 2G-regel, dus je moet gevaccineerd zijn tegen of genezen van corona.

22 november