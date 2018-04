En dan staan er ineens dertig wilde zwijnen voor je auto

Over de grens Man met 9 kilo marihuana in kofferbak aangehouden bij grenscontrole

10:34 KLEEF/ EMMERICH - Een 21-jarige man uit Albanië die Nederland via de grens bij het Duitse Emmerich binnen probeerde te komen, is aangehouden. Bij een controle op de A3 werd in de kofferbak van de auto negen kilo marihuana gevonden.