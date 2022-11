Engelskirchen: Al 9000 kaarten voor het kerstkind: ‘Zorg dat de oorlog in de Oekraïne ophoudt’

Officieel adres

Het speciale postkantoortje in Engelskirchen ging, zo meldt de Rheinische Post, in 1985 van start toen er een brief binnenkwam voor het 'Het kerstkindje bij de engelen’.



Een van de medewerksters van het postkantoor besloot de brief te beantwoorden en van het een kwam het ander. Er werd zelfs een officieel adres (An das Christkind, 51777 Engelskirchen) in het leven geroepen. Alle kinderen krijgen antwoord middels een brief met een bijzonder poststempel.



Overigens is Engelskirchen niet de enige plaats in Duitsland waar post voor het kerskindje binnenkomt. Ook de plaatsen Himmelstadt (hemelstad) en Himmelpforten (hemelpoort) komt zulke post binnen.