Fietsenbouwer zit met 45.000 onafgemaakte fietsen door leveringsproblemen vanuit China

BOCHOLT - Binnen afzienbare tijd rollen er 45.000 fietsen van de band bij fietsenmaker Rose, vlak over de grens bij Aalten. Tenminste, dat hoopt het Bocholtse bedrijf. Door leveringsproblemen vanuit China is er een opeenstapeling ontstaan van tienduizenden onafgemaakte fietsen.

,,In de komende maanden worden de ontbrekende onderdelen geleverd, als het goed is”, zegt Thorsten Heckrath-Rose, ceo van Rose Bikes, tegen het lokale Duitse medium BBV.



Hij heeft de afgelopen tijd meerdere klanten teleur moeten stellen, omdat er op korte termijn geen nieuwe fietsen geleverd konden worden.

Dat het aantal onafgemaakte fietsen zo groot zou worden, had Rose niet verwacht. ,,We hadden al wel meer voorraad aangelegd, met het oog op de vele crises die we de afgelopen tijd. Zo konden we voorkomen dat onze productie zonder werk kwam te zitten”, zegt de algemeen directeur.



Bij het Bocholtse bedrijf werken 580 mensen, onder wie veel Nederlanders.

Financiën onder druk

Het hebben van zo’n grote voorraad zet de financiën van het bedrijf wel onder druk. Een deel van de fietsen moet namelijk gefinancierd worden met leningen.



,,Omdat we transparant zijn en precies kunnen uitleggen waar de huidige uitdagingen vandaan komen, hebben we het vertrouwen van onze geldschieters nog. Het voordeel is dat ons merk zich goed blijft ontwikkelen, ondanks de problemen. Dat schept vertrouwen.”



De omzet van Rose is inderdaad flink gegroeid: tussen eind oktober 2021 en november 2022 werd 174 miljoen euro omzet gedraaid.

Gravelbikes

Heckrath-Rose is tevreden met die cijfers. ,,Al hadden we op een nog grotere stijging gehoopt. Nu zitten we op een plus van 47 procent. Hadden we de leveringsproblemen niet gehad, dan hadden we 60 procent kunnen halen.”



Vooral de verkoop van zogeheten gravelbikes loopt goed bij Rose. In Duitsland heeft het merk met deze fietsen al een marktaandeel van 15 procent. ,,Een geweldig resultaat”, zegt de directeur.

