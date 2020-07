Fietser met uitgeklapte paraplu botst tegen politiewagen: 200 euro schade

OVER DE GRENSBOCHOLT - Fietsen in de regen is lang niet altijd fijn. Daarom had een 18-jarige fietser in Bocholt woensdagmiddag een beschermende paraplu boven zijn hoofd onder het rijden. Handig tegen de regen. Maar op de Victoriastraat in zijn woonplaats bleek dat toch niet alleen maar handig. Hij botste tegen een politieauto.