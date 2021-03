Flamingo’s weten Zwillbrock weer te vinden: eerst waren het er 19, nu al 35

Vanaf februari

Volgens het biologische station Zwillbrock maken de grote vogels in de loop van februari en maart uitstapjes in oostelijke richting. Eind februari werden de eerste dieren al in de plassen van het veengebied gesignaleerd.

Broeden onzeker

Of de vogels in het Zwillbrock dit jaar wél kuikens kunnen uitbroeden is onzeker. Dat gebeurde in eerder jaren wel, maar het Zwillbrock heeft te lijden onder droogte. De grote plas in het midden van het natuurgebied valt al enkele jaren grotendeels droog. Omdat er minder water is, is het Zwillbrock minder aantrekkelijk. Vorig jaar aten vossen de eieren op.