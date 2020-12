Gemeenteraad Duitse plaatsje Schermbeck wil wolvin doden: kansloze missie

Kerstcadeautje

Wolves United is overigens in de wolken want inmiddels is duidelijk geworden - ‘een kerstcadeautje’ - dat Gloria en haar partner een welp hebben. Dat moet toch alweer enkele maanden oud zijn, maar is nu pas voor het eerst gezien. De welp heeft de naam Eden gekregen. Nog niet bekend is of het een mannetje of en vrouwtje is. Voor het eerst sinds twee eeuwen leeft er nu weer een roedel wolven in de Niederrhein. Ook Kleef en Kranenburg liggen in de Niederrhein.