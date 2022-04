Green Airlines had al in februari willen beginnen met klima-vriendelijk vliegen op Berlijn, München en het Duitse waddeneiland Sylt. Bij gebrek aan passagiers werd die datum steeds verder opgeschoven. Nu is er, zo meldt de Neue Rhein Zeitung uit Kleef, voorlopig een streep doorgezet. Een nieuwe startdatum is niet genoemd. Er is een paar keer gevlogen met een klein toestel (negen passagiers) op Sylt, maar ook dat toestel blijft nu aan de grond. Of de passagiers wegbleven door corona of omdat ze de tickets van 100 euro te duur vinden is niet duidelijk.