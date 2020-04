Grenscontroles voor Duitsland: twee weken quarantaine voor iedereen die uit Nederland komt

Explosieve stijging coronabe­smet­tin­gen in grens­streek: van 27 naar 82 in één dag

15 maart BORKEN - Het aantal coronabesmettingen in de grensregio is explosief gestegen. Het aantal mensen dat besmet is met het virus in de Kreis Borken, dat direct grens aan de Achterhoek, is binnen één dag opgelopen van 27 naar 82.