Grote grenscontroles in jacht op inbrekers en plofkrakers

Vangkooi met vlees moet ontsnapte wolf lokken

6 september ISSELBURG/ GENDRINGEN - De jonge wolvin die gistermorgen is ontsnapt uit haar verblijf in het Duitse wildpark Anholter Schweiz, pal aan de grens bij Gendringen, is nog altijd niet gevangen. Er wordt nu gehoopt dat de hongerige wolvin zich vanavond of vannacht in een vangkooi met vlees laat lokken.