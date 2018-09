Honderden bekeuringen en 16 rijverboden bij snelheidscontroles over grens bij Aalten

Broedende flamingo’s Zwillbrock komend jaar online te volgen

11 september VREDEN - Het broeden van de flamingo’s in het Zwillbrock is vanaf volgend voorjaar te volgen via de website van het biologisch station Zwillbrock. Op het flamingo-eiland staan al langer camera’s gericht, maar die beelden worden alleen voor onderzoek gebruikt. De nieuwe toepassing wordt mogelijk als het centrum op het glasvezelnetwerk is aangesloten.