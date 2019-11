Inbrekers kraken tientallen kluisjes in Sparkasse in Borken

Volgens een woordvoerder van de bank slaan inbrekers niet voor het eerst op deze manier toe. Hij benadrukt dat de inbrekers niet in de feitelijke bankruimte zijn binnen geweest maar alleen in de ruimte waar de afsluitbare ‘postvakjes’ zich bevinden.



,,Als een inbreker spaarbankboekjes meeneemt, kan hij niet zomaar het geld opnemen. We hebben nu alle banken gewaarschuwd over deze inbraak. Die zijn dus ook alert en geven niet zomaar geld mee. Bovendien is er een limiet aan het bedrag dat opgenomen kan worden”, legt de bankwoordvoerder uit.



,,Het gaat inbrekers meestal – zo is onze ervaring – niet om de bankboekjes. Kennelijk verwachten ze dat er waardevolle andere spullen liggen in die vakjes. Maar daarvoor zijn de kluisjes per se niet bedoeld. Ze zijn er niet groot genoeg voor. Het is alleen bedoeld om een bankboekje veilig in op te bergen.”



Kennelijk huren klanten dit soort vakjes omdat ze niet willen dat hun spaarbankboekje thuis rondslingert. De bank neemt contact op met alle huurders van de kluisjes. Die moeten daarna zelf vaststellen wat er ontbreekt.