Invallen in grensregio: politie stuit op ‘Roemeense slaven’ die in Nederlandse slachthuizen werken

Kranenburg: die Holländer sind wieder da

KRANENBURG - Het is momenteel weer een gekkenhuis in de Frische Arena, het winkelcentrum van Kranenburg met onder meer Aldi, DM, Rewe en Pennymarkt. De Nederlanders mogen Duitsland weer in en dat doen ze massaal: 'Die Holländer sind wieder da’. Ook de tankstations zien de Nederlandse klandizie aantrekken.

1 juni