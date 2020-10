Is er een wolf in Kranenburg? Onderzoek naar drie doodgebeten schapen

70 kilometer

Tot nu is de wolf in de Duitse grensregio alleen nog gesignaleerd in Schermbeck in de Kreis Wesel, zo'n 70 kilometer oostelijk van Kleef. Hier werden in augustus van dit jaar elf schapen gegrepen. Na onderzoek kon in tien gevallen wolvin GW954f als dader worden bestempeld. In negen gevallen bleken de schapen niet beschermd te zijn door wolvenhekken. De wolvin is trouwens ook bij Bottrop gesignaleerd. Een wolf kan in één nacht met gemak 70 kilometer afleggen.