Jongen (13) steelt fiets en probeert politie te slim af te zijn

Nieuwe fabriek van 100 miljoen voor Cargobull

26 september VREDEN - Carrosseriebouwer Schmitz Cargobull investeert 100 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Vreden. In de productie van vooral aanhangwagens voor gekoeld transport werken enkele kilometers over de grens bij Winterswijk nu al 2.200 mensen, waarvan een deel uit de Achterhoek en Twente komt.