Kamervragen over grote prijsverschillen van benzine in Nederland en Duitsland: ‘Zijn bizar’

De benzinepomphouders in de regio Kleef zijn zich aan het voorbereiden op 1 juni, de dag dat de benzine in Duitsland dubbeltjes goedkoper wordt. Ze verwachten een stormloop, niet alleen van Duitse automobilisten maar vooral vanuit Nederland. Een litertje peut is bij een Duitse pomp namelijk vijftig cent goedkoper.



,,Het is natuurlijk bizar dat we binnen de bewierookte Europese eenheid als Nederlanders veel meer moeten aftikken voor onder meer onze benzine", zegt Van Haga (BVNL) in zijn Kamervragen. ,,In de grensregio ontstaan hele stukken niemandsland, doordat Nederlanders massaal in het buitenland tanken. De economie wordt keihard geraakt doordat vrijwel alle mensen uit de grensregio hun levensmiddelen, verzorgingsproducten, maar ook alcohol in België en Duitsland halen. De prijsverschillen zijn bizar.”