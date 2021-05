Kleef: 4500 mensen geëvacueerd wegens bom uit WOII

Zo doen de Duitsers het: in een kwartier uitslag van de (gratis) coronatest

17 maart EMMERIK – Binnen een kwartier weten of je met corona bent besmet of niet: dat is vanaf de komende dagen in Duitsland mogelijk. Anders dan in Nederland zijn de sneltesten gratis: de Duitse overheid wil dat elke burger minstens eenmaal per week kosteloos zo’n test moet kunnen doen.